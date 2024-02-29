Жителька Дніпра упродовж тижня витратила 15 тис грн з картки, яку знайшла в тролейбусі

66-річна жінка знайшла картку в тролейбусі, але замість того, аби відшукати власника або повідомити до банку про знайдене, упродовж тижня витрачала гроші в магазинах.
Як повідомили у поліції, 35-річна жінка звернулася до них та розповіла, що хтось вкрав її банківську картку та активно скуплявся у магазинах. Виявилося, що загублену безконтактну картку знайшла в тролейбусі пенсіонерка, яка упродовж тижня витрачала з неї гроші.
За кілька днів пенсіонерка зуміла витратити близько 15 тисяч гривень.
28 лютого слідчі відділення поліції повідомили зловмисниці про підозру за ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Поліцейські нагадують власникам карток про заходи безпеки:
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