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Повітряні сили вранці приземлили ще два Су-34 окупантів: “до них не доходить”

Сьогодні 11:36
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Загалом сьогодні українські військові ліквідували три російських бомбардувальники.

Новости Днепра про Повітряні сили вранці приземлили ще два Су-34 окупантів:

Сьогодні близько 9:00 Повітряні сили знищили ще два винищувачі Су-34 окупантів на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів! Разом – до перемоги! – написав він.

Новости Днепра про Повітряні сили вранці приземлили ще два Су-34 окупантів:

Нагадаємо, вночі ЗСУ збили російський бомбардувальник на Східному напрямку.

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