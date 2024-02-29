Повітряні сили вранці приземлили ще два Су-34 окупантів: “до них не доходить”

Сьогодні близько 9:00 Повітряні сили знищили ще два винищувачі Су-34 окупантів на Авдіївському та Маріупольському напрямках.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти! Сьогодні близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів! Разом – до перемоги! – написав він.
Нагадаємо, вночі ЗСУ збили російський бомбардувальник на Східному напрямку.
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