Переніс інфаркт та має вади зі здоров’ям: на Дніпропетровщині розшукують 64-річного чоловіка

Придивіться уважно до фото!

На Дніпропетровщині розшукують 64-річного Віктора Антоненка.

Відомо, що 27 лютого приблизно о 10:00 він пішов з дому на вул. Тельмана у Павлограді та досі не повернувся.

Про це повідомляє Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”.

Прикмети: зріст приблизно 170 см, середньої статури, очі карі, волосся коротке сиве, без бороди.

Був одягнутий: темний молодіжний спортивний костюм з білим написом на грудях великими літерами, шкіряна темна куртка довжиною по пояс, черевики шкіряні темного кольору.

Особливі прикмети: після перенесення інфаркту має вади зі здоров’ям, говорить нечітко, повільно пересувається, має старі та нечіткі татуювання від ліктя до зап’ястя та на пальцях обох рук.

Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102 або 0-800-400-149.

Важлива будь-яка інформація!

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