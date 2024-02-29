Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Переніс інфаркт та має вади зі здоров’ям: на Дніпропетровщині розшукують 64-річного чоловіка

Переніс інфаркт та має вади зі здоров’ям: на Дніпропетровщині розшукують 64-річного чоловіка

Сьогодні 10:01
просмотров

Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про Переніс інфаркт та має вади зі здоров'ям: на Дніпропетровщині розшукують 64-річного чоловіка

На Дніпропетровщині розшукують 64-річного Віктора Антоненка.

Відомо, що 27 лютого приблизно о 10:00 він пішов з дому на вул. Тельмана у Павлограді та досі не повернувся.

Про це повідомляє Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”.

Прикмети: зріст приблизно 170 см, середньої статури, очі карі, волосся коротке сиве, без бороди.

Був одягнутий: темний молодіжний спортивний костюм з білим написом на грудях великими літерами, шкіряна темна куртка довжиною по пояс, черевики шкіряні темного кольору.

Особливі прикмети: після перенесення інфаркту має вади зі здоров’ям, говорить нечітко, повільно пересувається, має старі та нечіткі татуювання від ліктя до зап’ястя та на пальцях обох рук.

Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102 або 0-800-400-149.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Переніс інфаркт та має вади зі здоров'ям: на Дніпропетровщині розшукують 64-річного чоловіка

Читайте також:

Новости Днепра про Переніс інфаркт та має вади зі здоров'ям: на Дніпропетровщині розшукують 64-річного чоловікаУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині анонсували потужні вибухи: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 07:55
На Дніпропетровщині анонсували потужні вибухи: що сталося

Без паніки - вони виробничі.

На Дніпропетровщині чоловік ще рік тероризував жінку, з якою розлучився
Новини Дніпра
Вчора 18:39
На Дніпропетровщині чоловік ще рік тероризував жінку, з якою розлучився

У Кам'янському домашній тиран ще рік тероризував ексдружину, з якою…

У Нікополі росіяни вбили 61-річну жінку
Новини Дніпра
Вчора 15:49
У Нікополі росіяни вбили 61-річну жінку

Наслідки атаки уточнюють.

На Дніпропетровщині скасували комендантську годину, але не для всіх: хто може бути на вулиці 24/7
Новини Дніпра
Вчора 15:45
На Дніпропетровщині скасували комендантську годину, але не для всіх: хто може бути на вулиці 24/7

На території Дніпропетровської області декому дозволили перебувати на вулиці 24/7.

Наверх