На Дніпропетровщині анонсували потужні вибухи: що сталося

Без паніки - вони виробничі.

Сьогодні, 29 лютого, у Кривому Розі об 11:00 та 14:00 пролунають вибухи.

Але підстав для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район), а о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі також пролунає масовий вибух.

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