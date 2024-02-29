Поліцейський з Дніпра врятував з-під обстрілів травмованого песика та забрав у свою родину

Тепер Брут оберігає свого нового власника!

Поліцейський з Дніпра врятував з-під обстрілів песика та забрав у свою родину.

Правоохоронець знайшов чотирилапого 2022 року, коли ніс службу у складі зведеного загону поліції на деокупованій Херсонщині. Песик знаходився в покинутому та зруйнованому будинку. Від постійних вибухів собака був травмований та мав контузію.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Спочатку поліцейський намагався знайти власників тварини, але, на жаль, пошук не дав результату. Тому дніпрянин вирішив забрати хвостатого у свою родину.

Врятованого собаку правоохоронець назвав Брут. Зараз чотирилапий живе у правоохоронця вдома в Дніпрі та оберігає свого нового власника.

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