На Дніпропетровщині поліціянт врятував рідкісну сову, яку збила автівка

Скривавлену птаху правоохоронець виявив на узбіччі автодороги, їдучи на роботу, повідомили в Нацполіції.
Він обережно підняв її, поклав у бушлат та вирішив одразу відвезти до ветеринара. За словами поліцейського, ймовірно, сову випадково збив автомобіль і без допомоги медиків вона б загинула.
Орнітологи оглянули птаху – на щастя, крила виявилися цілі, але вона потребувала лікування. До речі, вона належить до виду сірих сов, який є дуже рідкісним для нашої місцевості. Зараз лікарі роблять все можливе, аби птаха швидше повернулася на волю.
Для довідки: сова сіра – один із 13 видів сов, які водяться на території України.
Ця птаха селиться в парках і старих садах великих міст і сіл. В Україні сіру сову найчастіше можна зустріти на Поліссі.
Часто гніздиться на старих цвинтарях, де ростуть старі дуплисті дерева.
Сова сіра в більшості випадків влаштовує гнізда в природних дуплах старих лип, дубів, тополь, берез, верб і осик. В карстових і гірських районах гніздиться в глибоких нішах і тріщинах скельних оголень бортів карстових ям, річкових долин.
Дещо рідше гніздиться в людських спорудах: на горищах будинків, в дахах церков. При гніздуванні в скелях і спорудах людини часто як основу для відкладання яєць використовує побудови галок.
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