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  • У Кам’янському масово потруїли десятки собак: зоозахисники б’ють на сполох

У Кам’янському масово потруїли десятки собак: зоозахисники б’ють на сполох

Сьогодні 11:33
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У Кам'янському на Дніпропетровщині масово труять собак.

Новости Днепра про У Кам'янському масово потруїли десятки собак: зоозахисники б'ють на сполох

Про це повідомили в Кам’янському притулку для тварин Кам’янської міської ради.

Понад 10 собак потруїли у мікрорайоні Дніпробуд. Тіла мертвих тварин знайшли безхатьки. Трупи лежали в контейнерах для сміття або просто посеред вулиць.

Отрута, якою годують тварин, надзвичайно токсична, тому собаки вмирають довго, повільно та в муках. 

 У нас у місті завівся справжній шкуродер! Закликаємо мешканців Дніпробуду, котрі мають камери зовнішнього спостереження передивитися записи з них за ніч з 27.02.24. Ми шукаємо докази для поліції! – йдеться у повідомленні.
Зоозахисники закликають людей повідомляти до поліції про підозрілих осіб, які розкидують їжу для тварин, особливо якщо раніше вони таким не займалися, а раптова любов до тварин для них не характерна. 
 
Паралельно повідомте факт співробітникам притулку 0 (63) 631 28 79 або волонтеру Вікторії 0 (68) 630 08 16
Крім цього, жителів Кам’янського закликають збирати розкидані шматки м‘яса, ковбаси тощо, аби утилізувати. Не виключено, що їжу розкидають догхантери.
 
Власників собак і опікунів закликають мати під рукою вітамін В6 – він може врятувати життя, якщо вчасно ввести внутрішньом‘язово з розрахунку 10 мл на 10 кілограмів ваги. Після цього необхідно звернутися до ветеринарів. 
 

Нагадаємо, це не вже не вперше, коли тварин цілеспрямовано намагаються вбити. Раніше у Кривому Розі підпалили собачі будиночки. Врятувати вдалося лише одного пса. Його витягнув з вогню військовий. 

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Новости Днепра про У Кам'янському масово потруїли десятки собак: зоозахисники б'ють на сполохУкраїнська

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