У Кам’янському масово потруїли десятки собак: зоозахисники б’ють на сполох

Про це повідомили в Кам’янському притулку для тварин Кам’янської міської ради.
Понад 10 собак потруїли у мікрорайоні Дніпробуд. Тіла мертвих тварин знайшли безхатьки. Трупи лежали в контейнерах для сміття або просто посеред вулиць.
Отрута, якою годують тварин, надзвичайно токсична, тому собаки вмирають довго, повільно та в муках.
У нас у місті завівся справжній шкуродер! Закликаємо мешканців Дніпробуду, котрі мають камери зовнішнього спостереження передивитися записи з них за ніч з 27.02.24. Ми шукаємо докази для поліції! – йдеться у повідомленні.
Паралельно повідомте факт співробітникам притулку 0 (63) 631 28 79 або волонтеру Вікторії 0 (68) 630 08 16
Нагадаємо, це не вже не вперше, коли тварин цілеспрямовано намагаються вбити. Раніше у Кривому Розі підпалили собачі будиночки. Врятувати вдалося лише одного пса. Його витягнув з вогню військовий.
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