Зеленский сменил секретаря СНБО: кого назначили вместо Данилова

Владимир Зеленский уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова.

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом свидетельствует указ главы государства от 26 марта.

«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в приказе.

Другим указом на эту должность назначен теперь уже экспредседатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Пока не сообщается, останется ли Алексей Данилов в команде президента и получит ли новый пост. Также в указе не указаны причины увольнения секретаря СНБО. Он публично не комментировал свое увольнение.

Алексей Данилов – 13-й Секретарь СНБО Украины. В этой должности был с 3 октября 2019 года.

Александр Литвиненко был главой Службы внешней разведки Украины с 23 июля 2021 года. До этого в разные годы занимал следующие должности:

руководителя Управления по вопросам государственной безопасности; руководитель Экспертной комиссии;

руководителя Департамента по вопросам государственной безопасности Аппарата СНБО Украины;

заместителя начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения СБ Украины;

советника директора Института проблем национальной безопасности при СНБО Украины;

заместителя директора Национального института стратегических исследований;

советника генерального директора Государственного концерна Укроборонпром;

заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

директора Национального института стратегических исследований

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