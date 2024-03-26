Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зеленский сменил секретаря СНБО: кого назначили вместо Данилова

Сегодня 16:12
просмотров

Владимир Зеленский уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова.

Новости Днепра про Зеленский сменил секретаря СНБО: кого назначили вместо Данилова

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом свидетельствует указ главы государства от 26 марта.

«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в приказе.

Другим указом на эту должность назначен теперь уже экспредседатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Новости Днепра про Зеленский сменил секретаря СНБО: кого назначили вместо Данилова

Пока не сообщается, останется ли Алексей Данилов в команде президента и получит ли новый пост. Также в указе не указаны причины увольнения секретаря СНБО. Он публично не комментировал свое увольнение.

Алексей Данилов – 13-й Секретарь СНБО Украины. В этой должности был с 3 октября 2019 года.

Александр Литвиненко был главой Службы внешней разведки Украины с 23 июля 2021 года. До этого в разные годы занимал следующие должности:

  • руководителя Управления по вопросам государственной безопасности; руководитель Экспертной комиссии;
  • руководителя Департамента по вопросам государственной безопасности Аппарата СНБО Украины;
  • заместителя начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения СБ Украины;
  • советника директора Института проблем национальной безопасности при СНБО Украины;
  • заместителя директора Национального института стратегических исследований;
  • советника генерального директора Государственного концерна Укроборонпром;
  • заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • директора Национального института стратегических исследований

Читайте также:

Новости Днепра про Зеленский сменил секретаря СНБО: кого назначили вместо ДаниловаУкраїнська Новости Днепра про Зеленский сменил секретаря СНБО: кого назначили вместо ДаниловаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине засияли огни на главной елке Слобожанской общины (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    23.12.2023 20:36
    На Днепропетровщине засияли огни на главной елке Слобожанской общины (ВИДЕО)

    Сегодня на главной елке Слобожанской общины засияли огни.

    На Юге сбили сразу 3 российских СУ-34, стоимость которых $50 млн каждый. Эти борты могли бить по Днепру
    Новости Украины
    22.12.2023 20:41
    На Юге сбили сразу 3 российских СУ-34, стоимость которых $50 млн каждый. Эти борты могли бить по Днепру

    На Юге военные приземлили три ценных СУ-шки россиян.

    Украина планирует полностью завершить войну к зиме, — Данилов
    Новости Украины
    12.05.2023 15:39
    Украина планирует полностью завершить войну к зиме, — Данилов

    Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина планирует завершить войну…

    Медведчук придумал «план Б» по захвату Украины: Данилов раскрыл подробности
    Новости Украины
    16.02.2023 17:10
    Медведчук придумал «план Б» по захвату Украины: Данилов раскрыл подробности

    Алексей Данилов заявил, что Медведчук подготовил план по захвату Украины…

    Последние новости

    История футбола в Екатеринославе: когда появился та как раньше назывался ФК «Днепр»
    История футбола в Екатеринославе: когда появился та как раньше назывался ФК «Днепр»

    Футбол в Екатеринослав «привезли» иностранные специалисты, работающие по приглашению на промышленных заводах города. В свободное от работы время они гоняли мяч.

    Сегодня 17:21
    1
    просмотров
    Взрыв в Кривом Роге 26 марта: в ОВА сообщили детали
    Взрыв в Кривом Роге 26 марта: в ОВА сообщили детали

    В Кривом Роге во время последней тревоги слышали взрыв.

    Сегодня 16:46
    3
    просмотров
    Житель Кривого Рога продавал фальшивые талоны для топлива: обманул более 20 украинцев
    Житель Кривого Рога продавал фальшивые талоны для топлива: обманул более 20 украинцев

    Окончательное количество пострадавших по всей Украине и сумму ущерба устанавливают правоохранители.

    Сегодня 15:34
    5
    просмотров
    Инициировал референдум о независимости Украины: умер академик Игорь Юхновский
    Инициировал референдум о независимости Украины: умер академик Игорь Юхновский

    Умер академик и один из инициаторов проведения референдума за независимость Украины.

    Сегодня 15:15
    2
    просмотров
    С халапенью, вишнями и сгущенкой: где в Днепре можно попробовать необычные чебуреки
    С халапенью, вишнями и сгущенкой: где в Днепре можно попробовать необычные чебуреки

    Чебуреки – одно из тех блюд, которые прочно ассоциируются с летом и морем. Во многих заведениях в Днепре подают чебуреки с различными начинками: от говядины до сыра с зеленью.

    Сегодня 15:09
    3
    просмотров
    В Днепре в парке «Зеленый Гай» появились поляны первоцветов (ФОТО)
    В Днепре в парке «Зеленый Гай» появились поляны первоцветов (ФОТО)

    Весна постепенно набирает обороты!

    Сегодня 14:52
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине молодой человек угнал такси из-под носа водителя
    На Днепропетровщине молодой человек угнал такси из-под носа водителя

    В Каменском на Днепропетровщине 21-летний парень украл из-под носа водителя такси.

    Сегодня 14:34
    2
    просмотров
    В Днепре в музее появился редкостный экземпляр педального автомобиля (ВИДЕО)
    В Днепре в музее появился редкостный экземпляр педального автомобиля (ВИДЕО)

    Семейный раритет перевезли из Константиновки Донецкой области.

    Сегодня 13:54
    6
    просмотров
    В Днепре в новом сквере уже зацвела форзиция (ФОТО)
    В Днепре в новом сквере уже зацвела форзиция (ФОТО)

    В новом сквере в Днепре уже распустилось "цветущее золото".

    Сегодня 13:50
    3
    просмотров
    В Днепре вымогатели избивали людей кастетами, чтобы те отдали им мнимые долги
    В Днепре вымогатели избивали людей кастетами, чтобы те отдали им мнимые долги

    В Днепре разоблачили группу рэкетиров, которые выбивали из людей долги.

    Сегодня 13:11
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх