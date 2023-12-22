На Юге сбили сразу 3 российских СУ-34, стоимость которых $50 млн каждый. Эти борты могли бить по Днепру

22 декабря продуктивный день для украинских военных на Юге, которым удалось уничтожить сразу три российских истребителя-бомбардировщика СУ-34. Такие самолеты давно не появлялись в статистике, отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Блестяще в очередной раз спланирована операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству… На этот раз сразу три самолета на южном направлении такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику, – сказал Игнат.
В запасе у россиян таких самолетов десятки, поскольку они продолжают их производить. Это одни из новейших бортов на вооружении в армии РФ. Из них наносят удары авиационными бомбами и ракетами по территории Украины.
Я думаю, что не менее 50 млн. долларов такая машина может стоить. Это самая низкая цена, истребители – это авиационные комплексы, чрезвычайно технологическая вещь, – добавил представитель ВСУ.
Вооруженные силы Украины в течение длительного времени «охотились» за истребителями-бомбардировщиками Су-34 на юге Украины, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире «Украинского радио».
Сейчас можно открыть небольшую тайну – охота за ними длилась долгий промежуток времени, – рассказал он.
Секретарь СНБО отметил, что именно эти самолеты мешали воинам ВСУ на Южном направлении.
Заметим, что СУ-34 могут выпускать ракеты Х-59, которые в последнее время почти каждый день пускают в сторону Днепра и Кривого Рога. Обстреливали ли наши города именно эти борты неизвестно, но самолетов, которые это могут делать, у россиян стало меньше.
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