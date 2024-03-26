Зеленський змінив секретаря РНБО: кого призначили замість Данілова

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, про це свідчить указ глави держави від 26 березня.
“Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – йдеться у наказі.
Іншим указом на цю посаду призначено тепер уже ексголову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
Наразі не повідомляється, чи залишиться Олексій Данілов у команді президента та чи отримає нову посаду. Також в указі не зазначені причини звільнення секретаря РНБО. Він публічно не коментував своє звільнення.
Олексій Данілов – 13-й Секретар РНБО України. На цій посаді був з 3 жовтня 2019 року.
Олександр Литвиненко був головою Служби зовнішньої розвідки України з 23 липня 2021 року. До цього у різні роки займав такі посади:
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