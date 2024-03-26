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Зеленський змінив секретаря РНБО: кого призначили замість Данілова

Сьогодні 16:12
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Володимир Зеленський звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова.

Новости Днепра про Зеленський змінив секретаря РНБО: кого призначили замість Данілова

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, про це свідчить указ глави держави від 26 березня.

“Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, – йдеться у наказі.

Іншим указом на цю посаду призначено тепер уже ексголову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Новости Днепра про Зеленський змінив секретаря РНБО: кого призначили замість Данілова

Наразі не повідомляється, чи залишиться Олексій Данілов у команді президента та чи отримає нову посаду. Також в указі не зазначені причини звільнення секретаря РНБО. Він публічно не коментував своє звільнення.

Олексій Данілов – 13-й Секретар РНБО України. На цій посаді був з 3 жовтня 2019 року.

Олександр Литвиненко був головою Служби зовнішньої розвідки України з 23 липня 2021 року. До цього у різні роки займав такі посади:

  • керівника Управління з питань державної безпеки, керівник Експертної комісії, керівник Департаменту з питань державної безпеки Апарату РНБО України;
  • заступника начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБ України;
  • радника директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО України;
  • заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • радника генерального директора Державного концерну Укроборонпром;
  • заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
  • директора Національного інституту стратегічних досліджень.

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