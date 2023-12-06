Заводом на Дніпропетровщині, часткою якого володіє РФ, “зацікавилася” РНБО

Рада національної безпеки та оборони включила Дніпровський металургійний комбінат в Кам'янському до переліку активів, які мають вилучити у резидентів РФ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Кабмін 5 грудня розглядав рішення про вилучення в України об’єктів права власності РФ та її резидентів. У запропонованому списку РНБО понад 50 компаній. В останній момент туди додали корпорацію “індустріальна спілка Донбасу” та Дніпровський металургійний комбінат, які опосередковано належать державній корпорації розвитку “ВЕБ.РФ”. Водночас вилучили – Крюківський вагонобудівний завод і ТОВ “Брокард-Україна”.

Зазначається, що російські активи Дніпровського металургійного комбінату складають 49,7%. Окрім підприємства у Кам’янському, у списку ще заводи в окупованому Алчевську, Донецьку та низка компаній, які ведуть свою діяльність на підконтрольній Україні території. До прикладу – ТОВ “Галичфарм”.

Активи, які належать росіянам мають вилучити та націоналізувати. Відповідний закон ухвалили ще в березні 2022 року. Україна може конфіскувати російське майно без будь-якої компенсації чи відшкодування вартості, враховуючи війну, яку РФ розв’язала і веде проти України та українського народу.

Що передувало

Нагадаємо, Дніпровський металургійний комбінат, який розташований у Кам’янському на Дніпропетровщині, оголосили банкрутом в лютому 2022 року. Ще влітку 2021 року виробничу частину майна підприємства викупив Дніпровський коксохімічний завод, який належить компанії “Метінвест” Рената Ахметова.

Влітку за 960 гривень продали частину майна збанкрутілого промислового гіганта.

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