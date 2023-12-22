На Півдні збили відразу 3 російських СУ-34 вартість яких $50 млн кожен. Такі літаки могли бити по Дніпру

22 грудня продуктивний день для українських військових на Півдні, яким вдалося знищити відразу три російських винищувачі-бомбардувальники СУ-34. Такі літаки давно не з’являлися у статистиці, зауважив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Блискуче в черговий раз спланована операція по знищенню ворога на підступах до нашої держави… Цього разу відразу три літаки на південному напрямку, такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику, – сказав Ігнат.
У запасі в росіян таких літаків десятки, позаяк вони продовжують їх виготовлювати. Це одні з найновіших бортів на озброєнні в армії РФ. З них завдають ударів авіаційними бомбами та ракетами по території України.
Я думаю, що не менше 50 млн доларів така машина може коштувати. Це найнижча ціна, винищувачі – це авіаційні комплекси, надзвичайно технологічна річ, – додав речник ЗСУ.
Зараз можна відкрити невеличку таємницю – полювання за ними тривало довгий проміжок часу, – розповів він.
Секретар РНБО зазначив, що саме ці літаки заважали воїнам ЗСУ на Південному напрямку.
Зауважимо, що СУ-34 можуть випускати ракети Х-59, які останнім часом майже щодня пускають в сторону Дніпра та Кривого Рогу. Чи обстрілювали наші міста саме ці борти невідомо, але літаків, які це можуть робити, у росіян поменшало.
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