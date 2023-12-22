Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Півдні збили відразу 3 російських СУ-34 вартість яких $50 млн кожен. Такі літаки могли бити по Дніпру

На Півдні збили відразу 3 російських СУ-34 вартість яких $50 млн кожен. Такі літаки могли бити по Дніпру

Сьогодні 20:41
просмотров

На Півдні військові приземлили три коштовні СУ-шки росіян.

Новости Днепра про На Півдні збили відразу 3 російських СУ-34 вартість яких $50 млн кожен. Такі літаки могли бити по Дніпру

22 грудня продуктивний день для українських військових на Півдні, яким вдалося знищити відразу три російських винищувачі-бомбардувальники СУ-34. Такі літаки давно не з’являлися у статистиці, зауважив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Блискуче в черговий раз спланована операція по знищенню ворога на підступах до нашої держави… Цього разу відразу три літаки на південному напрямку, такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику, – сказав Ігнат.

У запасі в росіян таких літаків десятки, позаяк вони продовжують їх виготовлювати. Це одні з найновіших бортів на озброєнні в армії РФ. З них завдають ударів авіаційними бомбами та ракетами по території України. 

Я думаю, що не менше 50 млн доларів така машина може коштувати. Це найнижча ціна, винищувачі – це авіаційні комплекси, надзвичайно технологічна річ, – додав речник ЗСУ.

Збройні сили України протягом тривалого часу “полювали” за винищувачами-бомбардувальниками Су-34 на півдні України, зазначив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі “Українського радіо”.
 

Зараз можна відкрити невеличку таємницю – полювання за ними тривало довгий проміжок часу, – розповів він.

Секретар РНБО зазначив, що саме ці літаки заважали воїнам ЗСУ на Південному напрямку.

Зауважимо, що СУ-34 можуть випускати ракети Х-59, які останнім часом майже щодня пускають в сторону Дніпра та Кривого Рогу. Чи обстрілювали наші міста саме ці борти невідомо, але літаків, які це можуть робити, у росіян поменшало. 

Читайте також:

Новости Днепра про На Півдні збили відразу 3 російських СУ-34 вартість яких $50 млн кожен. Такі літаки могли бити по ДніпруУкраїнська Новости Днепра про На Півдні збили відразу 3 російських СУ-34 вартість яких $50 млн кожен. Такі літаки могли бити по ДніпруРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі малеча тепер може гратися без страху випадково провалитися в люк
Новини Дніпра
Сьогодні 19:28
У Дніпрі малеча тепер може гратися без страху випадково провалитися в люк

Батьки боялися, що їхні діти можуть раптово провалитися до низу.

У Дніпрі рятують жінку, яка “скотилася” сходами з висоти другого поверху
Новини Дніпра
Сьогодні 18:33
У Дніпрі рятують жінку, яка “скотилася” сходами з висоти другого поверху

У Дніпрі рятують жительку Новомосковська, яка впала з висот другого…

Як виглядала річка Жабокряч, яка колись протікала в центрі Дніпра: унікальне фото
Новини Дніпра
Сьогодні 18:02
Як виглядала річка Жабокряч, яка колись протікала в центрі Дніпра: унікальне фото

У перші кілька десятків років після заснування міста Катеринослава його…

Мешканців Дніпра попередили про нову шахрайську схему з поштовою доставкою
Новини Дніпра
Сьогодні 17:56
Мешканців Дніпра попередили про нову шахрайську схему з поштовою доставкою

Будь ласка, будьте обачні та не переходьте за сумнівними посиланнями!

Наверх