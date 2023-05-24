Секретар РНБО відреагував на заяву росЗМІ про “поранення” Залужного

Російські пропагандисти почали поширювати інформацію з посиланням на неназвані джерела, що Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на дезінформацію російських пропагандистів начебто про “поранення” головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10:00 заслухав на Ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки, – написав Данілов у Twitter.

Свій твіт він проілюстрував підморгуючим смайликом.

Зазначимо, це вже не перша спроба пропагандистів рф поширити дезінформацію щодо Залужного. Основна мета таких фейків – паніка серед українців.

Тому, будь ласка, дотримуйтеся інформаційної гігієни!

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