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Секретар РНБО відреагував на заяву росЗМІ про “поранення” Залужного

Сьогодні 18:27
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Російські пропагандисти почали поширювати інформацію з посиланням на неназвані джерела, що Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.

Новости Днепра про Секретар РНБО відреагував на заяву росЗМІ про

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на дезінформацію російських пропагандистів начебто про “поранення” головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10:00 заслухав на Ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки, – написав Данілов у Twitter.

Свій твіт він проілюстрував підморгуючим смайликом.

Новости Днепра про Секретар РНБО відреагував на заяву росЗМІ про

Зазначимо, це вже не перша спроба пропагандистів рф поширити дезінформацію щодо Залужного. Основна мета таких фейків – паніка серед українців.

Тому, будь ласка, дотримуйтеся інформаційної гігієни!

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