Секретар РНБО відреагував на заяву росЗМІ про “поранення” Залужного

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на дезінформацію російських пропагандистів начебто про “поранення” головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.
Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10:00 заслухав на Ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки, – написав Данілов у Twitter.
Свій твіт він проілюстрував підморгуючим смайликом.
Зазначимо, це вже не перша спроба пропагандистів рф поширити дезінформацію щодо Залужного. Основна мета таких фейків – паніка серед українців.
Тому, будь ласка, дотримуйтеся інформаційної гігієни!
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