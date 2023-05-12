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Україна планує повністю завершити війну до зими, – Данілов

Сьогодні 15:39
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна планує завершити війну до зими.

Новости Днепра про Україна планує повністю завершити війну до зими, - Данілов

Про це він повідомив у інтерв’ю азербайджанському виданню “Репорт”.

За словами Данілова, Україна хоче завершити війну до зими. При цьому він зазначає, що на це впливає низка різних факторів, тому операцій може бути декілька. 

До зими ми хочемо повністю завершити війну, – так відповів Данілов на зауваження інтерв’юера, який зазначив, що бойові дії більш активні навесні та влітку.

Данілов стверджує, що головна ціль України – звільнення усіх території, але на це потрібен час та можливо декілька контрнаступів ЗСУ. Секретар РНБО зазначає, що ЗСУ будуть битися стільки скільки треба. 

У нас є спільний план – звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання – час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, будемо боротися скільки буде потрібно, – пряма мова Данілова. 

Щодо термінів наступів, та чи відбудеться це в “найближчий час” Данілов відповів, що головна мета це звільнення українських територій, а активні бойові дії “розпочнуться вчасно, не раніше і не пізніше”.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР Кирило Буданов казав, що скоро “всі почують та побачать” український контрнаступ. А український гурт “Антитіла” запланував концерт в українській Ялті на серпень 2024 року. 

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Новости Днепра про Україна планує повністю завершити війну до зими, - ДаніловУкраїнська Новости Днепра про Україна планує повністю завершити війну до зими, - ДаніловРусский

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