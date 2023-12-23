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  • На Днепропетровщине засияли огни на главной елке Слобожанской общины (ВИДЕО)

На Днепропетровщине засияли огни на главной елке Слобожанской общины (ВИДЕО)

Сегодня 20:36
просмотров

Сегодня на главной елке Слобожанской общины засияли огни.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Областной».

На месте создали фотозоны, яркую иллюминацию и развлечения для детей.

Активисты подошли к делу вообще достаточно креативно.

Здесь говорят, это для того, чтобы волшебный дух Рождества почувствовали как дети так и взрослые, — сказано в сообщении.

Коммунальные предприятия общины даже смогли ярко «затюнинговать» трактор, и прицепили ему гирлянды на колеса.

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