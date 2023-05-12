Украина планирует полностью завершить войну к зиме, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина планирует завершить войну к зиме.

Об этом он сообщил в интервью азербайджанскому изданию «Репорт».

По словам Данилова, Украина хочет завершить войну к зиме. При этом он отмечает, что на это влияет ряд различных факторов, поэтому операций может быть несколько.

До зимы мы хотим полностью завершить войну, – так ответил Данилов на замечания интервьюера, отметившего, что боевые действия более активны весной и летом.

Данилов утверждает, что главная цель Украины — освобождение всех территорий, но на это нужно время и возможно несколько контрнаступлений ВСУ. Секретарь СНБО отмечает, что ВСУ будут биться столько, сколько нужно.

У нас есть общий план — освободить все наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос – время. Будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем бороться сколько будет нужно, – прямая речь Данилова.

Что касается сроков наступлений, и произойдет ли это в ближайшее время, Данилов ответил, что главная цель это освобождение украинских территорий, а активные боевые действия «начнутся вовремя, не раньше и не позже».

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что скоро «все услышат и увидят» украинское контрнаступление. А украинская группа «Антитела» запланировала концерт в украинской Ялте на август 2024 года.

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