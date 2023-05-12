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Накипело: в Днепре в ботсаду вандалы повредили клумбы и украли растения

Сегодня 12:11
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Ботанический сад ДНУ в Днепре – любимое место отдыха многих днепрян и гостей нашего города. Ведь там можно увидеть невероятно красивые и экзотические растения, отдохнуть душой.

Новости Днепра про Накипело: в Днепре в ботсаду вандалы повредили клумбы и украли растения

К сожалению, и этот оазис красоты и покоя не обошли вандалы.

Посетители сломали некоторые композиции: поезд, в который не успели даже посадить цветы, памятник, от которого оторвали сапку.

Новости Днепра про Накипело: в Днепре в ботсаду вандалы повредили клумбы и украли растения

Новости Днепра про Накипело: в Днепре в ботсаду вандалы повредили клумбы и украли растения

Но и это не все. Вандалы украли из клумбы петунии, а литопсы, которые росли из семян три года, вытащили из горшка и раз 20 подковыряли ногтями. Кроме того, дерево объятий осталось без ладошек.

Новости Днепра про Накипело: в Днепре в ботсаду вандалы повредили клумбы и украли растения

Новости Днепра про Накипело: в Днепре в ботсаду вандалы повредили клумбы и украли растения

Об этом сообщили работники ботсада на своей странице в ФБ.

В случае, если вас удивляют закрытые участки, отделы или таблички «не трогать», «без сопровождения вход запрещен» и т.д. Пока без этих ограничений мы не можем сохранить ценные растения! Рабочие субботы инициированы, чтобы сделать сад доступным для людей. Но при таких обстоятельствах стоит задуматься, нужно ли это саду? НАКИПЕЛО! – говорится в сообщении.

Также работники ботанического сада попросили делать замечания и фиксировать вандалов на фото, если вы стали свидетелем подобного. 

Обещаем написать более подробно правила посещения природоохранных объектов и призываем вас заботиться о природе и с уважением относиться к работе других людей, – обратились к посетителям ботсада работники.

Новости Днепра про Накипело: в Днепре в ботсаду вандалы повредили клумбы и украли растения

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра у себя дома выращивают экзотических краснокнижных бабочек.

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Новости Днепра про Накипело: в Днепре в ботсаду вандалы повредили клумбы и украли растенияУкраїнська Новости Днепра про Накипело: в Днепре в ботсаду вандалы повредили клумбы и украли растенияРусский

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