Накипело: в Днепре в ботсаду вандалы повредили клумбы и украли растения

К сожалению, и этот оазис красоты и покоя не обошли вандалы.
Посетители сломали некоторые композиции: поезд, в который не успели даже посадить цветы, памятник, от которого оторвали сапку.
Но и это не все. Вандалы украли из клумбы петунии, а литопсы, которые росли из семян три года, вытащили из горшка и раз 20 подковыряли ногтями. Кроме того, дерево объятий осталось без ладошек.
Об этом сообщили работники ботсада на своей странице в ФБ.
В случае, если вас удивляют закрытые участки, отделы или таблички «не трогать», «без сопровождения вход запрещен» и т.д. Пока без этих ограничений мы не можем сохранить ценные растения! Рабочие субботы инициированы, чтобы сделать сад доступным для людей. Но при таких обстоятельствах стоит задуматься, нужно ли это саду? НАКИПЕЛО! – говорится в сообщении.
Также работники ботанического сада попросили делать замечания и фиксировать вандалов на фото, если вы стали свидетелем подобного.
Обещаем написать более подробно правила посещения природоохранных объектов и призываем вас заботиться о природе и с уважением относиться к работе других людей, – обратились к посетителям ботсада работники.
Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра у себя дома выращивают экзотических краснокнижных бабочек.
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