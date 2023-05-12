Жители Днепра у себя дома выращивают экзотических краснокнижных бабочек

Если к домашним котам, собакам, ящерицам и другим «ручным» зверям мы уже привыкли, то бабочки довольно необычный житель для обычной квартиры в многоэтажке. Так, по словам жителя Днепра, он выращивает махаонов прямо у себя дома.
Фотографиями своих питомцев поделился днепрянин Павел в сообществе «Животный мир Украины».
Махаоны (Papilio machaon). Спаривание самки, выращенной из яйца дома и дикого майского самца. 2023 год, город Днепр, – отметил днепрянин.
Хотя махаоны довольно экзотические создания, но они встречаются почти по всей территории Украины. Первые представители этого вида появляются уже в конце мая, когда приходит летнее тепло. Увидеть их можно в лесах, степях или городских парках.
Махаон занесен в Красную книгу Украины, в которой он имеет статус «исчезающего вида». Причины вымирания этих созданий – ухудшение состояния экосистемы, где обитает бабочка. Это происходит из-за того, что люди скашивают/выжигают травы, используют пестициды против сорняков и т.д.
Кроме того, многие махаоны погибают из-за вылова коллекционерами и от столкновений с автомобилями.
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