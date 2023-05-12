Накипіло: у Дніпрі в ботсаду вандали пошкодили клумби та вкрали рослини

Ботанічний сад ДНУ у Дніпрі - улюблене місце відпочинку багатьох дніпрян та гостей нашого міста. Адже там можна побачити неймовірно красиві та екзотичні рослини, відпочити душею.

На жаль, і цей оазис краси та спокою не оминули вандали.

Відвідувачі зламали деякі композиції: потяг, в який навіть не встигли посадити квіти, пам’ятник, від якого відірвали сапку.

Але і це не все. Вандали вкрали з клумби петунії, а літопси, які росли з насіння три роки, витягли з горщика і разів 20 підковиряли нігтями. Крім того, дерево обіймів залишилося без долоньок.

Про це повідомили працівники ботсаду на своїй сторінці в ФБ.

На випадок, якщо вас дивують закриті ділянки, відділи чи таблички “не чіпати”, “без супроводу вхід заборонено” тощо. Наразі без цих обмежень ми не можемо зберегти цінні рослини! Робочі суботи ініційовані, аби зробити сад доступним для людей. Та за таких обставин варто задуматись, а чи потрібно це саду? НАКИПІЛО! – йдеться в повідомленні.

Також працівники ботанічного саду попросили робити зауваження та фіксувати кривдників на фото, якщо ви стали свідком подібного.

Обіцяємо написати більш детально правила відвідування природоохоронних об’єктів та закликаємо вас дбати про природу і з повагою ставитись до праці інших людей, – звернулися до відвідувачів ботсаду працівники.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра в себе вдома вирощують екзотичних червонокнижних метеликів.

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