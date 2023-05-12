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  • У Дніпрі та області синоптики попереджають про небезпечне стихійне явище: подробиці

У Дніпрі та області синоптики попереджають про небезпечне стихійне явище: подробиці

Сьогодні 10:02
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Будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про У Дніпрі та області синоптики попереджають про небезпечне стихійне явище: подробиці

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попередили мешканців Дніпра та області про небезпечне стихійне явище.

Так 12 та 13 травня на території Дніпропетровської області очікується висока (IV класу), а місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

  • 12 травня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 2-7°C, вдень 12-17°C, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°C, вдень 15-20°C. По Дніпру вночі 5-7°C, вдень 16-18°C.
  • 13 травня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°C, вдень 17-23°C.
  • 14 травня: мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°C, вдень 20-25°C.

Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

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Новости Днепра про У Дніпрі та області синоптики попереджають про небезпечне стихійне явище: подробиціУкраїнська

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