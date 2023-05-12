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У Дніпрі в метро поставили ліжка: навіщо

Сьогодні 10:58
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У метро поставили ліжка.

Новости Днепра про У Дніпрі в метро поставили ліжка: навіщо

Про це повідомили в департаменті транспорту ДМР.

Так, днями в дніпровському метро встановили лави-трансформери. Знаходяться вони на станціях “Вокзальна”, “Метробудівників”, “Проспект Свободи”.

Як зауважили в департаменті, люди часто спускаються в метро під час повітряної тривоги, і тепер зможуть скористатися додатковими місцями для сидіння. Лави трансформуються в односпальні ліжка, де можна поспати, якщо є така потреба. Конструкція витримує вагу до 500 кг. 

Усього розмістили 14 модульних лав, які дніпровському метрополітену передали латвійське та литовське підприємства. 

Такі модульні лави також є на станціях метро Києва та Харкова.

Новости Днепра про У Дніпрі в метро поставили ліжка: навіщо

Нагадаємо, сьогодні трамваї №6 та №9 змінять свій маршрут. Це пов’язано з ремонтом колії по Амурському мосту.

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