У Дніпрі в метро поставили ліжка: навіщо

У метро поставили ліжка.

Про це повідомили в департаменті транспорту ДМР.

Так, днями в дніпровському метро встановили лави-трансформери. Знаходяться вони на станціях “Вокзальна”, “Метробудівників”, “Проспект Свободи”.

Як зауважили в департаменті, люди часто спускаються в метро під час повітряної тривоги, і тепер зможуть скористатися додатковими місцями для сидіння. Лави трансформуються в односпальні ліжка, де можна поспати, якщо є така потреба. Конструкція витримує вагу до 500 кг.

Усього розмістили 14 модульних лав, які дніпровському метрополітену передали латвійське та литовське підприємства.

Такі модульні лави також є на станціях метро Києва та Харкова.

Нагадаємо, сьогодні трамваї №6 та №9 змінять свій маршрут. Це пов’язано з ремонтом колії по Амурському мосту.

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