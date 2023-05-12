У Дніпрі трамваї №6 та №9 скоротять маршрут

З 11:00 до 14:00 трамваї прямуватимуть за скороченим маршрутом до вулиці Трамвайної без заїзду до площі Старомостової. Зміни пов’язані з ремонтом колії по Амурському мосту.
Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть без змін.
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