У Дніпрі трамваї №6 та №9 скоротять маршрут

Сьогодні, 12 травня, трамваї №6 та №9 скоротять свій маршрут.

З 11:00 до 14:00 трамваї прямуватимуть за скороченим маршрутом до вулиці Трамвайної без заїзду до площі Старомостової. Зміни пов’язані з ремонтом колії по Амурському мосту.

Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть без змін.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: