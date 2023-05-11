Підпалили, щоб приховати злочин: на Дніпропетровщині жорстоко вбили жінку

До вбивства причетні двоє чоловіків.

Учора, 10 травня, близько 16:30 до поліції надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на території Криворізького району. Після ліквідації вогню у домоволодінні було виявлене тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Як встановили правоохоронці, 9 травня у 65-річної власниці будинку виник конфлікт з двома чоловіками 19 та 43 років. Вони напали на жінку, завдали їй численні травми та ножове поранення. Потім зловмисники пограбували жертву та втекли. Наступного дня вони повернулися та підпалили кімнату, щоб приховати сліди злочину.

Поліцейські затримали чоловіків. З місця події вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж та фрагменти табурета.

11 травня чоловікам повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій) та п. 6, п. 9 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів та з метою приховати злочин) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання нападникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі хлопець порізав свого вітчима ножем.

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