На Дніпропетровщині чоловік у крамниці пограбував пенсіонерку: поліція розшукує злодія

Потрібна ваша допомога!

Поліція Кам’янського звертається до громадян з проханням допомогти встановити особу грабіжника.

За даними правоохоронців, 3 квітня у Кам’янському в магазині «Петриківка», що на проспекті Шевченка, 5 А, невстановлений чоловік пограбував пенсіонерку: він вихопив з рук 61-річної жінки гаманець з грошима, після чого втік.

Зараз поліцейські розшукують злодія. Тому, якщо ви стали свідком цієї події, знаєте цього чоловіка або десь його бачили, повідомте про це за номерами: 067-173-67-71, 067-660-32-22, 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі понад півтора року розшукують зниклого чоловіка.

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