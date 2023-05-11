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  • На Дніпропетровщині чоловік у крамниці пограбував пенсіонерку: поліція розшукує злодія

На Дніпропетровщині чоловік у крамниці пограбував пенсіонерку: поліція розшукує злодія

Сьогодні 16:03
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік у крамниці пограбував пенсіонерку: поліція розшукує злодія

Поліція Кам’янського звертається до громадян з проханням допомогти встановити особу грабіжника.

За даними правоохоронців, 3 квітня у Кам’янському в магазині «Петриківка», що на проспекті Шевченка, 5 А, невстановлений чоловік пограбував пенсіонерку: він вихопив з рук 61-річної жінки гаманець з грошима, після чого втік.

 

Зараз поліцейські розшукують злодія. Тому, якщо ви стали свідком цієї події, знаєте цього чоловіка або десь його бачили, повідомте про це за номерами: 067-173-67-71, 067-660-32-22, 102.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік у крамниці пограбував пенсіонерку: поліція розшукує злодія

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі понад півтора року розшукують зниклого чоловіка. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік у крамниці пограбував пенсіонерку: поліція розшукує злодіяУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік у крамниці пограбував пенсіонерку: поліція розшукує злодіяРусский

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