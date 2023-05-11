На Дніпропетровщині чоловік у крамниці пограбував пенсіонерку: поліція розшукує злодія

Поліція Кам’янського звертається до громадян з проханням допомогти встановити особу грабіжника.
За даними правоохоронців, 3 квітня у Кам’янському в магазині «Петриківка», що на проспекті Шевченка, 5 А, невстановлений чоловік пограбував пенсіонерку: він вихопив з рук 61-річної жінки гаманець з грошима, після чого втік.
Зараз поліцейські розшукують злодія. Тому, якщо ви стали свідком цієї події, знаєте цього чоловіка або десь його бачили, повідомте про це за номерами: 067-173-67-71, 067-660-32-22, 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі понад півтора року розшукують зниклого чоловіка.
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