В Днепре в метро поставили кровати: зачем

В метро поставили кровати.

Об этом сообщили в департаменте транспорта ДМР.

Так, на днях в днепровском метро установили лавочки-трансформеры. Находятся они на станциях «Вокзальная», «Метростроителей», «Проспект Свободы».

Как отметили в департаменте, люди часто спускаются в метро во время воздушной тревоги, и теперь смогут воспользоваться дополнительными сидячими местами. Скамьи трансформируются в односпальные кровати, где можно поспать, если есть такая потребность. Конструкция выдерживает вес 500 кг.

Всего разместили 14 модульных лавочек, которые днепровскому метрополитену передали латвийское и литовское предприятия.

Такие модульные лавы также находятся на станциях метро Киева и Харькова.

Напомним, сегодня трамваи №6 и №9 изменят свой маршрут. Это связано с ремонтом колеи по Амурскому мосту.

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