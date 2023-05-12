Мешканці Дніпра в себе вдома вирощують екзотичних червонокнижних метеликів

У Дніпрі вдома вирощують метеликів.

Якщо до домашніх котів, собак, ящірок та інших “ручних” звірів ми вже звикли, то метелики досить незвичний житель для звичайної квартири в багатоповерхівці. Так, за словами мешканця Дніпра, він вирощує махаонів прямо в себе вдома.

Світлинами своїх вихованців поділився дніпрянин Павло в спільноті “Тваринний світ України”.

Махаони (Papilio machaon). Спаровування самиці, вирощеної з яйця вдома, та дикого травневого самця. 2023 рік, місто Дніпро, – зазначив дніпрянин.

Хоча махаони досить екзотичні створіння, але вони зустрічаються майже по всій території України. Перші представники цього виду з’являються вже наприкінці травня, коли приходить літнє тепло. Побачити їх можна в лісах, степах або міських парках.

Махаона занесено до Червоної книги України, в якій він має статус «зникаючого виду». Причини вимирання цих створінь – погіршення стану екосистеми, де мешкає метелик. Це стається через те, що люди скошують/випалюють трави, використовують пестициди проти бур’янів тощо.

Крім того, багато махаонів гине через вилов колекціонерами та від зіткнень з автомобілями.

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