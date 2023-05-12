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В Днепре и области синоптики предупреждают об опасном стихийном явлении: подробности

Сегодня 10:02
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Будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про В Днепре и области синоптики предупреждают об опасном стихийном явлении: подробности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупредили жителей Днепра и области об опасном стихийном явлении.

Так, 12 и 13 мая на территории Днепропетровской области ожидается высокая (IV класса), а местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

  • 12 мая: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 2-7°C, днем ​​12-17°C, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°C, днем ​​15-20°C. По Днепру ночью 5-7°C, днем ​​16-18°C.
  • 13 мая: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью 5-10°C, днем ​​17-23°C.
  • 14 мая: переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью 7-12°C, днем ​​20-25°C.

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!

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