В Днепре и области синоптики предупреждают об опасном стихийном явлении: подробности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупредили жителей Днепра и области об опасном стихийном явлении.
Так, 12 и 13 мая на территории Днепропетровской области ожидается высокая (IV класса), а местами чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с огнем, не сжигайте мусор и сухостой!
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