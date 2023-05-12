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В Днепре украли больную собачку, а потом продали: владелица просит помощи

Сегодня 13:06
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Может быть, вы видели собачку и можете помочь!

Новости Днепра про В Днепре украли больную собачку, а потом продали: владелица просит помощи

Два дня назад днепрянка Валентина Чалык разместила на своей странице в Фейсбук сообщение о том, что исчезла ее собачка. Женщина просила всех, кто видел ее любимца, придержать его и вернуть ей.

Пропала собачка, если кто-то увидит, придержите. Мой тел. 0676315131, – писала женщина.

Новости Днепра про В Днепре украли больную собачку, а потом продали: владелица просит помощи

К сожалению, как выяснилось, собачку украли, а потом продали. Валентина знает, кто это сделал, но ей не известно, кто именно купил животное. Потому женщина просит вернуть ей любимца.

К тому же, по словам владелицы, у собачки есть проблемы со здоровьем, она нуждается в помощи!

Очень грустно и больно, что есть такие изверги. Прости нам маленький, что не уберегли, – написала Валентина.

Новости Днепра про В Днепре украли больную собачку, а потом продали: владелица просит помощи

Пожалуйста, если вы знаете, где сейчас собачка, позвоните владелице!

Не будьте равнодушны!

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Новости Днепра про В Днепре украли больную собачку, а потом продали: владелица просит помощиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре украли больную собачку, а потом продали: владелица просит помощиРусский

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