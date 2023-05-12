Толкнул в спину и вырвал из рук сумку: в Марганце мужчина ограбил 85-летнего дедушку

По данным полиции, преступление произошло 30 апреля. Неподалеку от торгового павильона правонарушитель увидел в руках пожилого мужчины мобильный телефон. Он проследил за дедушкой, а затем толкнул его в спину и вырвал из рук сумку с мобильным телефоном. С места преступления злоумышленник убежал.
Дедушка обратился в полицию. Правоохранители установили, что к ограблению причастен 38-летний житель Марганца. После ограбления он сдал телефон в один из ломбардов города. Гаджет изъяли и вернули владельцу.
Вора задержали. 11 мая ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 66-летняя женщина обворовывала людей на остановках: подробности.
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