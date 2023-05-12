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  • Штовхнув у спину та вирвав з рук сумку: у Марганці чоловік пограбував 85-річного дідуся

Штовхнув у спину та вирвав з рук сумку: у Марганці чоловік пограбував 85-річного дідуся

Сьогодні 13:36
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У Марганці 38-річний чоловік пограбував 85-річного дідуся.

Новости Днепра про Штовхнув у спину та вирвав з рук сумку: у Марганці чоловік пограбував 85-річного дідуся

За даними поліції, злочин стався 30 квітня. Поблизу торговельного павільйону правопорушник побачив в руках чоловіка похилого віку мобільний телефон. Він прослідкував за дідусем, а потім штовхнув його у спину та вирвав з рук сумку з мобільним телефоном. З місця злочину зловмисник втік.

Дідусь звернувся до поліції. Правоохоронці встановили, що до пограбування причетний 38-річний мешканець Марганця. Після пограбування він здав телефон до одного з ломбардів міста. Гаджет вилучили та повернули власнику.

Новости Днепра про Штовхнув у спину та вирвав з рук сумку: у Марганці чоловік пограбував 85-річного дідуся

Злодія затримали. 11 травня йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 66-річна жінка обкрадала людей на зупинках: подробиці.

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Новости Днепра про Штовхнув у спину та вирвав з рук сумку: у Марганці чоловік пограбував 85-річного дідусяУкраїнська

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