В Днепре 66-летняя женщина обворовывала людей на остановках: подробности

Как сообщили в полиции Днепра, 11 мая была задержана 66-летняя женщина, которая обворовывала людей на остановках. Промышляла злоумышленница в Центральном районе города. Заходя в автобус вместе со своими жертвами, она вытаскивала из карманов телефоны и другие ценные вещи.
В частности, злоумышленнице удалось завладеть двумя телефонами, которые она вытащила из карманов днепрянок на улице Степана Бандеры. Пострадавшими оказались две горожанки — пассажирка трамвая и маршрутки.
Похищенные вещи изъяли и вернули владелицам. Воровку задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вероятно, это не первые преступления женщины, поэтому сейчас правоохранители проверяют ее причастность к подобным воровствам.
Если вину женщины докажут, ей грозит до 8 лет лишения свободы.
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