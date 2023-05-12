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В Днепре 66-летняя женщина обворовывала людей на остановках: подробности

Сегодня 13:20
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В Днепре пожилая женщина обворовывала горожан.

Новости Днепра про В Днепре 66-летняя женщина обворовывала людей на остановках: подробности

Как сообщили в полиции Днепра, 11 мая была задержана 66-летняя женщина, которая обворовывала людей на остановках. Промышляла злоумышленница в Центральном районе города. Заходя в автобус вместе со своими жертвами, она вытаскивала из карманов телефоны и другие ценные вещи.

В частности, злоумышленнице удалось завладеть двумя телефонами, которые она вытащила из карманов днепрянок на улице Степана Бандеры. Пострадавшими оказались две горожанки — пассажирка трамвая и маршрутки.

Похищенные вещи изъяли и вернули владелицам. Воровку задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вероятно, это не первые преступления женщины, поэтому сейчас правоохранители проверяют ее причастность к подобным воровствам.

Если вину женщины докажут, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Новости Днепра про В Днепре 66-летняя женщина обворовывала людей на остановках: подробности

Новости Днепра про В Днепре 66-летняя женщина обворовывала людей на остановках: подробности

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Новости Днепра про В Днепре 66-летняя женщина обворовывала людей на остановках: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 66-летняя женщина обворовывала людей на остановках: подробностиРусский

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