У Дніпрі 66-річна жінка обкрадала людей на зупинках: подробиці

Як повідомили в поліції Дніпра, 11 травня затримали 66-річну жінку, яка обкрадала людей на зупинках. Промишляла зловмисниця в Центральному районі міста. Заходячи в автобус разом з своїми жертвами, вона витягувала з їхніх кишень телефони та інші коштовні речі.
Зокрема, зловмисниці вдалося заволодіти двома телефонами, які вона витягла з кишень дніпрянок на вулиці Степана Бандери. Потерпілими виявились дві містянки – пасажирка трамвая та маршрутки.
Викрадені речі вилучили та повернули власницям. Злодійку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ймовірно, це не перші злочини жінки, тому зараз правоохоронці перевіряють її причетність до схожих крадіжок.
Якщо вину жінки доведуть, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
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