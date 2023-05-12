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У Дніпрі 66-річна жінка обкрадала людей на зупинках: подробиці

Сьогодні 13:20
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У Дніпрі літня жінка обкрадала містян.

Новости Днепра про У Дніпрі 66-річна жінка обкрадала людей на зупинках: подробиці

Як повідомили в поліції Дніпра, 11 травня затримали 66-річну жінку, яка обкрадала людей на зупинках. Промишляла зловмисниця в Центральному районі міста. Заходячи в автобус разом з своїми жертвами, вона витягувала з їхніх кишень телефони та інші коштовні речі. 

Зокрема, зловмисниці вдалося заволодіти двома телефонами, які вона витягла з кишень дніпрянок на вулиці Степана Бандери. Потерпілими виявились дві містянки – пасажирка трамвая та маршрутки.

Викрадені речі вилучили та повернули власницям. Злодійку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ймовірно, це не перші злочини жінки, тому зараз правоохоронці перевіряють її причетність до схожих крадіжок. 

Якщо вину жінки доведуть, їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Новости Днепра про У Дніпрі 66-річна жінка обкрадала людей на зупинках: подробиці

Новости Днепра про У Дніпрі 66-річна жінка обкрадала людей на зупинках: подробиці

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Новости Днепра про У Дніпрі 66-річна жінка обкрадала людей на зупинках: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 66-річна жінка обкрадала людей на зупинках: подробиціРусский

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