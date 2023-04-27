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  • Гурт “Антитіла” анонсували концерт в Криму: коли заплановане шоу в Ялті

Гурт “Антитіла” анонсували концерт в Криму: коли заплановане шоу в Ялті

Сьогодні 13:44
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Гурт "Антитіла" вже збирається дати концерт в Криму.

Новости Днепра про Гурт

На своїй офіційній сторінці на Facebook гурт “Антитіла” анонсував концерт в Ялті. 

Напередодні ймовірного контрнаступу ЗСУ, музиканти налаштовані оптимістично, тому свій виступ вони запланували на 23 серпня 2024 на стадіоні “Авангард”. На сайті вже відкритий передпродаж квитків. 

З першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми жодної секунди не сумнівалися у перемозі України. Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над Кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею та Ластівчиним гніздом. І ми обов‘язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми та друзями, – йдеться у заяві Антитіл. 

“Антитіла” впевнені, що вже влітку 2024 року українці зможуть відвідати концепт гурту. Більшість користувачів схвально ставляться до такої ініціативи, а деякі вважають, що це невдалий піар-хід та “хайп” на війні. 

Втім, у мережі вже почали активно жартувати та коментувати цю заяву. До прикладу, згадали про Валерія Залужного, який підписує дозвіл на концерт гурту в Криму. 

Новости Днепра про Гурт

Хтось вказує на оптимізм музикантів і навички довгострокового планування. 

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