Медведчук придумал «план Б» по захвату Украины: Данилов раскрыл подробности

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал BBC Украина.
По словам Данилова, предатель Медведчук принес Путину «План Б» по захвату Украины, ведь россияне поняли, что полностью территорию Украины они оккупировать не смогут. Сейчас в РФ пытаются провернуть так называемый «корейский вариант», когда появится «две Украины».
Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таков не является, он просто предатель, — уточнил Данилов.
Секретарь СНБО считает, что до сих пор остающиеся в Украине пророссийские политики думают над тем, как провернуть этот план. Россия пытается захватить Донецкую и Луганскую области вместе с сухопутным коридором в Крым, чтобы потом создать вторую Украину.
В этом принимают участие представители, которые занимались обслуживанием Януковича, представители депутатского корпуса ОПЗЖ в Раде, обслуживающие их политтехнологи, живущие в нашей стране, — говорит Данилов.
Конкретных фамилий Данилов не назвал, но намекнул, что этим занимается руководство запрещенной ОПЗЖ.
Напомним, Медведчука задержали весной, когда он пытался сбежать из Украины. В конце мая его обменяли на воинов Азова и других пленных украинцев.
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