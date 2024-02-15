Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе: когда его легализуют окончательно

Президент подписал законопроект о медицинском каннабисе #7457.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Закон вводится в действие через шесть месяцев после его опубликования и заработает только с середины июля 2024 года.
Законопроект регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности.
Распространение марихуаны для рекреационного потребления будет считаться преступлением и будет расследоваться полицией в соответствии с законодательством.
Производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать смогут только юрлица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.
Препараты на основе медканабисса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с морфином.
Инициаторы проекта утверждают, что конопля помогает лечить:
Также каннабис используются для паллиативной помощи и т.д.
В общем, медицинский каннабис облегчит жизнь больным, постоянно по той или иной причине испытывающей нестерпимую боль, и которым другие более традиционные препараты не помогают.
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