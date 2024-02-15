Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе: когда его легализуют окончательно

В Украине в 2024 году окончательно легализуют медицинский каннабис.

Президент подписал законопроект о медицинском каннабисе #7457.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Закон вводится в действие через шесть месяцев после его опубликования и заработает только с середины июля 2024 года.

Легализация медицинского каннабиса – что предусмотрено?

Законопроект регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Распространение марихуаны для рекреационного потребления будет считаться преступлением и будет расследоваться полицией в соответствии с законодательством.

Производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать смогут только юрлица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

Препараты на основе медканабисса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с морфином.

Почему это важно?

Инициаторы проекта утверждают, что конопля помогает лечить:

неврологические заболевания

рассеянный склероз и эпилепсию

заболевание пищеварительного тракта

посттравматические стрессовые расстройства

нарушение сна

хроническая боль невропатического происхождения

Также каннабис используются для паллиативной помощи и т.д.

В общем, медицинский каннабис облегчит жизнь больным, постоянно по той или иной причине испытывающей нестерпимую боль, и которым другие более традиционные препараты не помогают.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: