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Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе: когда его легализуют окончательно

Сегодня 19:29
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В Украине в 2024 году окончательно легализуют медицинский каннабис.

Новости Днепра про Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе: когда его легализуют окончательно

Президент подписал законопроект о медицинском каннабисе #7457.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Закон вводится в действие через шесть месяцев после его опубликования и заработает только с середины июля 2024 года.

Легализация медицинского каннабиса – что предусмотрено?

Законопроект регулирует обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Распространение марихуаны для рекреационного потребления будет считаться преступлением и будет расследоваться полицией в соответствии с законодательством.

Производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать смогут только юрлица, получившие соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

Препараты на основе медканабисса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит с морфином.

Почему это важно?

Инициаторы проекта утверждают, что конопля помогает лечить:

  • неврологические заболевания
  • рассеянный склероз и эпилепсию
  • заболевание пищеварительного тракта
  • посттравматические стрессовые расстройства
  • нарушение сна
  • хроническая боль невропатического происхождения

Также каннабис используются для паллиативной помощи и т.д.

В общем, медицинский каннабис облегчит жизнь больным, постоянно по той или иной причине испытывающей нестерпимую боль, и которым другие более традиционные препараты не помогают.

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Новости Днепра про Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе: когда его легализуют окончательноУкраїнська Новости Днепра про Зеленский подписал законопроект о медицинском каннабисе: когда его легализуют окончательноРусский

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