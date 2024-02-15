В Днепре на Яворницкого неизвестные срезали баннер «Аллея почета» (ФОТО)

Здесь родные и близкие павших воинов устанавливают флажки с их именами.
Также на этом месте был баннер «Аллея почета», который срезали неизвестные.
Вот так это место выглядело раньше:
А так сейчас:
Баннер неизвестные забрали с собой, а стяжки, на которых он держался, оставили:
В полиции журналисту dnepr.info сообщили, что обращений по этому поводу от граждан не было.
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