В Днепре на Яворницкого неизвестные срезали баннер «Аллея почета» (ФОТО)

На проспекте Дмитрия Яворницкого, напротив городского совета, появился импровизированный мемориальный комплекс.

Здесь родные и близкие павших воинов устанавливают флажки с их именами.

Также на этом месте был баннер «Аллея почета», который срезали неизвестные.

Вот так это место выглядело раньше:

А так сейчас:

Баннер неизвестные забрали с собой, а стяжки, на которых он держался, оставили:

В полиции журналисту dnepr.info сообщили, что обращений по этому поводу от граждан не было.

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