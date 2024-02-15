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В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор

Сегодня 16:22
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К счастью, никто не пострадал.

Новости Днепра про В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор

Сегодня, 15 февраля, в Днепре в районе перекрестка Мануйловского проспекта и улицы Луговской водитель Mercedes снес забор на парковке.

Об этом сообщили в местных Telegram-каналах.

От удара забор разрушился, а кирпичи упали на тротуар.

Новости Днепра про В Днепре на Мануйловском проспекте водитель Mercedes снес забор

К счастью, никто не пострадал.

Горожане в соцсети предполагают, что водитель просто перепутал педали «газ» / «тормоз».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине скоро может ощутимо вырасти цена на топливо: сколько будет стоить литр.

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