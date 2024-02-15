В Днепре более 10 улиц остались без воды: причина и адреса

Сегодня, 15 февраля, в Днепре некоторые улицы остались без воды.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Также в связи с проведением аварийных работ на ж/м Тополь 3, дом 21 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня!
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре надолго выключат свет.
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