У Дніпрі понад 10 вулиць залишилися без води: причина та адреси

Зробіть вдома про всяк випадок запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 15 лютого, у Дніпрі деякі вулиці залишилися без води.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

вул. Дзеркальна, 30-94,

вул. Велика,

вул. Ракетобудівників,

вул. Уткіна,

вул. Галася,

вул. Новопартизанська,

вул. Партизанська,

вул. Банківська,

вул. Кипуча,

вул. Путівцева,

вул. Новошахтинська,

вул. Левадна,

вул. Зелоногірська,

вул. Березинська, 10-38,

вул. Таллінська,

вул. Запорізьке шосе, 3, 5.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ж/м Тополя 3, буд. 21 припинено водопостачання:

ж/м Тополя, 20, 21, 22, 23, 24.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня!

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі надовго вимкнуть світло.

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