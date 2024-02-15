У Дніпрі понад 10 вулиць залишилися без води: причина та адреси

Сьогодні, 15 лютого, у Дніпрі деякі вулиці залишилися без води.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ж/м Тополя 3, буд. 21 припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня!
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі надовго вимкнуть світло.
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