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У Дніпрі понад 10 вулиць залишилися без води: причина та адреси

Сьогодні 12:24
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Зробіть вдома про всяк випадок запаси питної та технічної води!

Новости Днепра про У Дніпрі понад 10 вулиць залишилися без води: причина та адреси

Сьогодні, 15 лютого, у Дніпрі деякі вулиці залишилися без води.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

  • вул. Дзеркальна, 30-94,
  • вул. Велика,
  • вул. Ракетобудівників,
  • вул. Уткіна,
  • вул. Галася,
  • вул. Новопартизанська,
  • вул. Партизанська,
  • вул. Банківська,
  • вул. Кипуча,
  • вул. Путівцева,
  • вул. Новошахтинська,
  • вул. Левадна,
  • вул. Зелоногірська,
  • вул. Березинська, 10-38,
  • вул. Таллінська,
  • вул. Запорізьке шосе, 3, 5.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ж/м Тополя 3, буд. 21 припинено водопостачання:

  • ж/м Тополя, 20, 21, 22, 23, 24.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня!

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі надовго вимкнуть світло

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Новости Днепра про У Дніпрі понад 10 вулиць залишилися без води: причина та адресиУкраїнська

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