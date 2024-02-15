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  • В поселковом совете вблизи Днепра нашли бюджетные нарушения на 8,6 млн гривен

В поселковом совете вблизи Днепра нашли бюджетные нарушения на 8,6 млн гривен

Сегодня 12:14
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Аудиторы обнаружили финансовые нарушения в Слобожанском поселковом совете вблизи Днепра.

Новости Днепра про В поселковом совете вблизи Днепра нашли бюджетные нарушения на 8,6 млн гривен

Об этом говорится на сайте Восточного офиса Госаудитслужбы.

Специалисты провели аудит, во время которого инспектировали Гуманитарный отдел Слобожанского поселкового совета. По результатам проверки выявили финансовые нарушения на общую сумму более 8,6 млн. гривен.

Отмечается, что аудиторы разоблачили ряд неэффективных управленческих решений, касающихся нецелесообразного использования бюджетных средств и имущества, повлиявших на финансовую деятельность Гуманитарного отдела.

Среди нарушений:

  • несвоевременный ввод в эксплуатацию материальных ценностей на сумму почти 2,1 млн грн (гуманитарная помощь, оказанная для обустройства приемных пунктов эвакуации) привело к ее использованию не по назначению;
  • образовательную субвенцию, выделенную из госбюджета, потратили на выплаты отпускных и заработной платы работникам непедагогического состава (более 2 млн грн);

Аудиторы разоблачили администрацию Александровского лицея, потратившую бюджетные средства, чтобы приобрести посудомоечную машину, которой не пользуются более двух лет, потому что негде ее установить.

Кроме этого, в 2021 году были проблемы с питанием детей. Закупалось недостаточно мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, сыра кисломолочного, фруктов. Детсады общины, имея более 220 тысяч гривен на закупку этих продуктов, не использовали эти средства. Поэтому дети не питались, как этого требуют установленные нормы.

По результатам государственного финансового аудита специалисты Восточного офиса Государственной службы предоставили 14 предложений, направленных на улучшение финансовой дисциплины и повышение эффективности использования бюджетных средств. Копия аудиторского отчета по запросу передана Управлению Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

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