У селищній раді поблизу Дніпра знайшли бюджетних порушень на 8,6 млн гривень

Аудитори виявили фінансові порушення у Слобожанській селищній раді, що поблизу Дніпра.

Про це йдеться на сайті Східного офісу Держаудитслужби.

Фахівці провели аудит під час якого інспектували Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради. За результатами перевірки виявили фінансові порушення на загальну суму понад 8,6 млн гривень.

Зазначається, що аудитори викрили низку неефективних управлінських рішень, які стосуються недоцільного використання бюджетних коштів та майна, які вплинули на фінансову діяльність Гуманітарного відділу.

Серед порушень:

несвоєчасне введення в експлуатацію матеріальних цінностей на суму майже 2,1 млн грн (гуманітарна допомога, що надана для облаштування приймальних пунктів евакуації) призвело до її використання не за призначенням;

освітню субвенцію, виділену з держбюджету, витратили на виплати відпускних та заробітної плати працівникам непедагогічного складу (понад 2 млн грн);

Аудитори викрили адміністрацію Олександрівського ліцею, що витратила бюджетні кошти, аби придбати посудомийну машину, якою не користуються понад два роки, бо немає де її встановити.

Крім цього, упродовж 2021 року були проблеми з харчуванням дітей. Закуплялося недостатньо м’яса, риби, молока та молочних продуктів, сиру кисломолочного, фруктів. Дитсадочки громади, маючи понад 220 тисяч гривень на закупку цих продуктів, не використали ці кошти. Через це діти не харчувалися, як того потребують встановлені норми.

За результатом державного фінансового аудиту фахівці Східного офісу Держаудитслужби надали 14 пропозицій, які скеровані на покращання фінансової дисципліни та підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Копію аудиторського звіту на запит передано Управлінню Служби безпеки України в Дніпропетровській області.

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