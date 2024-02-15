В Украине скоро может ощутимо вырасти цена на топливо: сколько будет стоить литр

В Украине в ближайшие недели может ощутимо подорожать топливо.

Такие прогнозы озвучил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас ситуация с горючим и его ценой в мире достаточно нестабильна. Причина — конфликты, которые не утихают в Красном море, из-за чего закупочная цена нефти значительно подорожала.

С начала года стоимость нефти выросла на 6 долларов за баррель — с 77 долларов в первых числах января и до 83 долларов по состоянию на середину февраля. Специалист считает, что такое поднятие цены достаточно существенно для нефтяного рынка.

Эти изменения повлияли и на Украину, поскольку все топливо, которое есть на отечественном рынке – мы импортируем. Следствием этого является то, что несколько недель даже сети эконом-сегмента начали потихоньку подтягивать цены – от 20 коп./литр до 50 коп./литр.

Пока нет предпосылок говорить о трагедии, но в пределах двух гривен за литр цена может вырасти в течение 2-3 недель», — отметил эксперт топливного рынка.

Цена горючего в Украине 15 февраля

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