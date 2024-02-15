В Днепре сняли на камеру влюбленных ворон, которые целовались (ФОТО)

На территории Приднепровского пляжа заметили влюбленных птиц.

И если к лебедям, показывающим свою нежную птичью любовь на публику мы уже привыкли, то пару «целующихся» ворон занять на камеру удалось едва ли не впервые.

Две влюбленные птичьи парочки обнаружили на территории Приднепровского пляжа в День Святого Валентина, сообщили в Facebook-сообществе Ініціатива PryDnipro. Милые фото необычной парочки ворон сделала днепрянка Ольга Орехова.

В комментариях к сообщению днепряне выбирают кто из них самая лучшая пара — влюбленные лебеди или влюбленные вороны.

Пока лидируют вороны, покорившие людей своим птичьим «поцелуем».

И я выбираю ворон, потому что, честно говоря, первый раз вижу, как они «целуются»).

Очень красивые фото. Люблю лебедей, но сейчас почему-то понравились вороны – ну очень милые. Благодарю фотографа за такие замечательные и трогательные снимки. Творческих успехов Вам уважаемый! – комментируют днепряне.

Стоит заметить, что вороны – это достаточно умные птицы, которые поведением иногда даже напоминают людей. Эти пернатые хорошо приспособлены к жизни в городах и никогда не боятся отстаивать свои права, сражаясь с другими жителями животного мира за добычу.

За лебедей отдали только один голос, но эти птицы тоже заслуживают внимания. В момент, когда птиц заметила фотограф, они купались неподалеку от берега.

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