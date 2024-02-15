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У Дніпрі на Мануйлівському проспекті водій Mercedes зніс паркан

Сьогодні 16:22
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На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпрі на Мануйлівському проспекті водій Mercedes зніс паркан

Сьогодні, 15 лютого, у Дніпрі в районі перехрестя Мануйлівського проспекту та вулиці Луговської водій Mercedes зніс паркан на парковці.

Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах.

Від удару паркан зруйнувався, а цегла впала на тротуар.

Новости Днепра про У Дніпрі на Мануйлівському проспекті водій Mercedes зніс паркан

На щастя, ніхто не постраждав.

Містяни у соцмережі припускають, що водій просто переплутав педалі “газ”/”тормоз”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні скоро може відчутно зрости ціна на пальне: скільки коштуватиме літр.

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