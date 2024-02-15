Зеленський підписав законопроєкт про медичний канабіс: коли його легалізують остаточно

В Україні у 2024 році остаточно легалізують медичний канабіс.

Президент підписав законопроєкт про медичний канабіс #7457.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Закон вводиться в дію через шість місяців після його опублікування, тож запрацює тільки з середини липня 2024-го року.

Легалізація медичного канабісу – що передбачено?

Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Чому це важливо?

Ініціатори проєкту стверджують, що коноплі допомагають лікувати:

неврологічні захворювання

розсіяний склероз і епілепсію

захворювання травного тракту

посттравматичні стресові розлади

порушення сну

хронічний біль невропатичного походження

Також канабіс використовуються для паліативної допомоги тощо.

Загалом, медичний канабіс полегшить життя хворим, які постійно з тої чи іншої причини відчувають нестерпний біль, і яким інші більш традиційні препарати не допомагають.

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