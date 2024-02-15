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  • Різанина у День закоханих: у Кривому Розі жінка вдарила знайомого ножем у живіт

Різанина у День закоханих: у Кривому Розі жінка вдарила знайомого ножем у живіт

Сьогодні 18:11
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Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Новости Днепра про Різанина у День закоханих: у Кривому Розі жінка вдарила знайомого ножем у живіт

14 лютого, у День закоханих, у Кривому Розі сталася жахлива подія – 41-річна жінка вдарила свого 54-річного знайомого ножем у живіт.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Як з’ясували правоохоронці, між господарем квартири та його гостею стався конфлікт, який скінчився спричиненням тяжких тілесних ушкоджень чоловіку.

Постраждалого госпіталізували до лікарні. Зловмисницю затримали. З місця злочину правоохоронці вилучили ніж.

15 лютого слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про Різанина у День закоханих: у Кривому Розі жінка вдарила знайомого ножем у живітУкраїнська Новости Днепра про Різанина у День закоханих: у Кривому Розі жінка вдарила знайомого ножем у живітРусский

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