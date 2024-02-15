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  • Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот

Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот

Сегодня 18:11
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Мужчину госпитализировали в больницу.

Новости Днепра про Поножовщина в День влюбленных: в Кривом Роге женщина ударила знакомого ножом в живот

14 февраля, в День влюбленных, в Кривом Роге произошло ужасное происшествие – 41-летняя женщина ударила своего 54-летнего знакомого ножом в живот.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Как выяснили правоохранители, между хозяином квартиры и его гостьей произошел конфликт, который закончился причинением тяжких телесных повреждений мужчине.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Злоумышленницу задержали. С места преступления правоохранители изъяли нож.

15 февраля следователи сообщили женщине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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