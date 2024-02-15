В Днепре на Академика Белелюбского неожиданно вспыхнул автомобиль

На Академика Белелюбского гасили горящий автомобиль.

Инцидент произошел 15 февраля на улице Академика Белелюбского в Чечелевском районе Днепра. Через несколько минут после полученного вызова от горожан на место прибыли спасатели.

Горел легковой автомобиль «ЗАЗ». Огонь охватил салон машины. Общая площадь пожара составила 6 кв. К счастью, в момент возгорания внутри салона никого не было, поэтому ни погибших, ни травмированных нет.

За 10 минут автомобиль удалось потушить, однако от машины остался один обгоревший каркас.

Гасили пожар шестеро спасателей из Днепра.

Что стало причиной внезапного возгорания автомобиля установить не удалось.

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