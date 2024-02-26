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Зеленский подписал закон о демобилизации срочников: что изменится

Сегодня 17:11
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Президент подписал закон о демобилизации срочников.

Новости Днепра про Зеленский подписал закон о демобилизации срочников: что изменится

Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Как отмечается, 26 февраля вместе с главой государства подпись под документом поставил и спикер парламента Руслан Стефанчук.

Ранее Владимир Зеленский внес в ВРУ законопроект относительно сроков срочной военной службы. 23 февраля нардепы приняли законопроект №11035 о демобилизации срочников.

При этом в законопроекте не указаны конкретные сроки демобилизации. Они будут определяться отдельным указом президента.

До этого срочники должны оставаться на военной службе до конца военного положения. Демобилизовать солдат могли только по некоторым основаниям. Теперь украинцев, которые прошли срочную службу и уволились в запас, дали отсрочку. Их могут мобилизовать только после 12 месяцев со дня увольнения.

Однако с 1 августа 2023 года срочники, в которых истекает срок службы по призыву, могут добровольно мобилизоваться в армию.

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Новости Днепра про Зеленский подписал закон о демобилизации срочников: что изменитсяУкраїнська Новости Днепра про Зеленский подписал закон о демобилизации срочников: что изменитсяРусский

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