Массированная атака ракетами и дронами на Днепр: в каком состоянии пострадавшие

Вчера поздно вечером россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами.

Из-за вражеской атаки в Днепре повреждены 10 частных домов, несколько авто. Кроме того, выбиты окна в трех пятиэтажках и зданиях одного из предприятий.

К сожалению, пострадали 4 человека — мужчины 41 и 49 лет. И женщины — 20 и 60 лет.

В одной из городских больниц рассказали, в каком состоянии раненые, пишет «Суспільне».

Отмечается, что в этой больнице находятся трое раненых в результате атаки рф. По словам заведующего отделением городской больницы Сергея, двух из них вскоре выпишут, еще один — продолжит лечение. Четвертый раненый лечится в другом медучреждении. Угрозы его жизни нет.

Один продолжит лечение, он нуждается в хирургическом вмешательстве, но угрозы жизни нет. Те, кто в нашем учреждении — у них сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей, закрытый перелом голени. Состояние средней тяжести. Все пациенты в полном сознании. Еще один пациент находится в одной из городских больниц, там тоже угрозы жизни нет. Состояние пациента средней тяжести, — сообщил медик.

Напомним, ранее мы писали, что прокуратура начала расследование по факту атаки на Днепр.

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